القطار يحول جسد حامل إلى أشلاء بمدخل فاس

رشيد الكويرتي من فاس

لقيت امرأة حامل، مجهولة الهوية، مصرعها على الفور بعدما دهسها قطار، ظهر اليوم الأحد، كان متوجها إلى مدينة فاس، على مستوى معبر عشوائي للسكة الحديدية بمنطقة بنسودة.

وبحسب شاهد عيان تحدث لهسبريس، فإن الحادث حول جسد الضحية إلى أشلاء تناثرت على مسافة بعيدة على طول السكة الحديدية، مبرزا أنه لا يُعرف إن كان ما وقع يعود إلى عدم انتباه الضحية لقدوم القطار أم إن الأمر يتعلق بحالة انتحار.

وفيما فتحت المصالح الأمنية بمدينة فاس، التي هرعت إلى عين المكان، تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، نقلت أشلاء الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس من أجل إخضاعها للتدابير الطبية الضرورية.