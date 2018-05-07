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الرئيسية | حوادث | تهمة الإرهاب تتسبب في طرد مغربي من إيطاليا

تهمة الإرهاب تتسبب في طرد مغربي من إيطاليا

تهمة الإرهاب تتسبب في طرد مغربي من إيطاليا
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 07 ماي 2018 - 00:15

أقدمت السلطات الإيطالية على طرد مهاجر مغربي يقيم بمقاطعة فودجا، التابعة لإقليم بولونيا جنوب البلاد، بعدما أثبتت تقارير أمنية استخباراتية أنه "يتعاون بشكل منتظم مع إمام مصري أعلن ولاءه لتنظيم "داعش" الإرهابي"، وفق ما نقلته منابر إعلامية إيطالية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الإمام المذكور، وهو رئيس جمعية دينية تحمل اسم "الدعوة"، تم إيقافه في الـ27 من شهر مارس الماضي، على خلفية تورطه في أنشطة التجنيد والدعاية لتنظيمات تتبنى الأفكار المتطرفة من داخل الجمعية التي يرأسها.

كما أشارت إلى أنه يحاول استمالة متطوعين جدد بهدف المشاركة في "مشروع الجهاد"؛ فيما أوضحت الشرطة الإيطالية أن المغربي المطرود يقيم داخل التراب الإيطالي بشكل غير قانوني، وأنه "اعتقل داخل مطار بولونيا بينما كان يود السفر إلى المغرب".

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