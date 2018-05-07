24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3013:2917:0820:2021:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)

  2. المبادرة الوطنية لتضييق هوامش الأرباح (5.00)

  3. منظمة إسلامية تثمن جهود الملك لحماية القدس (5.00)

  4. ملك السعودية يأمر بتوفير الحماية للمبلغين عن ممارسات الفساد (5.00)

  5. حملة "المقاطعة" تفجر إبداعات مغاربة بأغان و"سكيتشات" ساخرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جرار يقتل رضيعا بجماعة المجاعرة في وزان

جرار يقتل رضيعا بجماعة المجاعرة في وزان

جرار يقتل رضيعا بجماعة المجاعرة في وزان
هسبريس من وزان
الاثنين 07 ماي 2018 - 10:38

لقي رضيع مصرعه على الفور بعدما دهسه جرار، أمس الأحد، بدوار العرقوب بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، عندما كان أبوه يهم بالرجوع إلى الخلف.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الأب الذي كان يسوق الجرار لم ينتبه إلى وجود ابنه الرضيع، الذي يبلغ من العمر حوالي سنيتن، خلف الجرار فقام بدهسه.

مصالح الأمن بالمجاعرة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات من أجل القيام بالمتعين، واتخاذ التدابير القانونية في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.