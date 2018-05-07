جرار يقتل رضيعا بجماعة المجاعرة في وزان

هسبريس من وزان

لقي رضيع مصرعه على الفور بعدما دهسه جرار، أمس الأحد، بدوار العرقوب بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، عندما كان أبوه يهم بالرجوع إلى الخلف.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الأب الذي كان يسوق الجرار لم ينتبه إلى وجود ابنه الرضيع، الذي يبلغ من العمر حوالي سنيتن، خلف الجرار فقام بدهسه.

مصالح الأمن بالمجاعرة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات من أجل القيام بالمتعين، واتخاذ التدابير القانونية في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.