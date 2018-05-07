24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:30
|13:29
|17:08
|20:20
|21:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعدان: رونار يقوم بعمل جبّار .. و"موروكو 2026" على الورق
- تحالفات شيطانية
- تفاؤل حذر وتخوفات مشروعة
- هل تقودكم السياسة إلى حيث لا تعلمون...؟
- يتصدرون في الغرب .. ويزحفون في الشرق
الساقية اليعقوبية .. فضاء بيئي يحتضن حيوانات مهددة بالانقراض (5.00)
ملك السعودية يأمر بتوفير الحماية للمبلغين عن ممارسات الفساد (5.00)
حملة "المقاطعة" تفجر إبداعات مغاربة بأغان و"سكيتشات" ساخرة (5.00)
- "مونديال 2026" .. المغرب يكتفي بدور "الضحية" أمام شراسة ترامب - (97)
- جيش الجزائر يستفز المغرب بمناورات "الطوفان" - (88)
- حملة "المقاطعة" تفجر إبداعات مغاربة بأغان و"سكيتشات" ساخرة - (79)
- الموت ينهي معاناة البطل المغربي أمين الكتاني - (74)
- لأول مرة بالمملكة .. آلاف المرشحات يتبارين لولوج مهنة العدول - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جرار يقتل رضيعا بجماعة المجاعرة في وزان
لقي رضيع مصرعه على الفور بعدما دهسه جرار، أمس الأحد، بدوار العرقوب بجماعة المجاعرة بإقليم وزان، عندما كان أبوه يهم بالرجوع إلى الخلف.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الأب الذي كان يسوق الجرار لم ينتبه إلى وجود ابنه الرضيع، الذي يبلغ من العمر حوالي سنيتن، خلف الجرار فقام بدهسه.
مصالح الأمن بالمجاعرة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع إلى مستودع الأموات من أجل القيام بالمتعين، واتخاذ التدابير القانونية في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.