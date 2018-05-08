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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يفتح تحقيقا في انتحار شاب شنقا
فتحت مصالح الأمن بمدينة مراكش، الاثنين، تحقيقا أوليا في انتحار شخص شنقا بمنزل عائلته بحي الرومي بالملحقة الإدارية اسكجور، التابعة لمقاطعة المنارة بعاصمة النخيل.
وأوضحت مصادر لهسبريس أن الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، التي حلت بمنزل المنتحر، قامت، بأمر من النيابة العامة، بجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى خيط يمكنها من معرفة أسباب إقدامه على الانتحار.
وأضافت المصادر نفسها أن الهالك يبلغ من العمر 27 سنة، وأن عناصر من الدائرة الأمنية الـ21 والسلطة المحلية بملحقة اسكجور حلوا بمكان الحادث فور تلقيهم إخبارية في الموضوع.
يذكر أن عناصر الأمن السابق ذكرها أشرفت، بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لإخضاعها للتشريح الطبي.