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الرئيسية | حوادث | خبرة حسابية تؤجل محاكمة متورطين في اختلاس

خبرة حسابية تؤجل محاكمة متورطين في اختلاس

خبرة حسابية تؤجل محاكمة متورطين في اختلاس
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 09:35

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإجراء خبرة حسابية في قضية اختلاس أموال عامة من مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، أوكلت مهمة القيام بها لخبير حيسوبي محلف لدى المحاكم، وتحديد جلسة 17 ماي الجاري لمحاكمة ثلاثة موظفين في هذه القضية.

ويتابع في هذه القضية كل من "م - ك"، المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة، و"ش- أ"، المسؤولة التجارية السابقة بنفس الوكالة، وموظف يدعى "ز- ب" مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة، في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام من أجل اختلاس أموال عامة وتبديدها وتزوير وثائق رسمية.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية اختلاس أمول عمومية موضوعة تحت أيدي المتهمين بمقتضى وظيفتهم، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة إليهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، تعرض من خلالها عن اكتشاف اثنين من الموظفين اللذين كانا يشتغلان لديها يقومان باستغلال مواقعهما في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهما بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة الموجودة بالصويرة للمستفيدين منها بمقتضى أشرية، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن البيع من المستفيدين من تلك العقارات، وعدم استخلاصهما لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد إلى آخر.

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