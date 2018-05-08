حيازة الإكستازي وريفوتريل تورط شابين بأكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 29 و30 سنة، في حالة تلبس بحيازة والاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة واستهلاكها.

وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما من داخل سيارة بحي الداخلة بأكادير، بناء على تحريات دقيقة وبعد عمليات مراقبة وترصد قامت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير.

وأسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة عن حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة قدرت بحوالي 200 قرص، موزعة ما بين نوع الاكستازي وريفوتريل، وكمية متوسطة من مخدر الشيرا على شكل صفائح، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، وهواتف نقالة، ومبالغ مالية مهمة.

وأوضح المصدر نفسه أن البحث كشف أن سائق السيارة الذي كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني بموجب 04 برقيات، هو المشتبه فيه الرئيسي في ترويج الممنوعات بالحي المذكور باستعمال سيارة ذات زجاج حاجب للرؤية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.