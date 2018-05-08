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كُتّاب وآراء
مصرع شخص أثناء عملية هدم "فيلا" بفاس
لقي أحد العمال (45 سنة)، متزوج وأب لثلاثة أبناء، مصرعه، قبيل مغرب اليوم الاثنين، خلال أشغال هدم "فيلا" كائنة بطريق إيموراز بمدينة فاس انهارت فوقه بشكل مفاجئ.
ووجدت عناصر الوقاية المدنية صعوبة كبيرة في انتشال جثة الهالك (ح. أ)، الذي كان يقيم قيد حياته بحي الرياض بمنطقة النرجس بفاس، من تحت الحطام، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح الطبي.
ونجا بأعجوبة من هذا الحادث سائق الجرافة التي كانت تستعمل في عملية الهدم، والتي غطى مقدمتها بشكل كامل حطام الفيلا المنهارة، التي عمد صاحبها إلى هدمها لأجل تحويلها إلى عمارة سكنية ومحلات تجارية.
وقد فتحت المصالح الأمنية بفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.