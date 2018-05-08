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الرئيسية | حوادث | تنديد بمتابعة نشطاء "20 فبراير" أمام محكمة أكادير

تنديد بمتابعة نشطاء "20 فبراير" أمام محكمة أكادير

تنديد بمتابعة نشطاء "20 فبراير" أمام محكمة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 11:08

اعتبر فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إثارة موضوع محاكمة عدد من شباب حركة 20 فبراير بمدينة فم الحصن، ضواحي إقليم طاطا، أمام غرفة الجنايات باستئنافية أكادير، في ظرف متسم بـ"التراجعات الكبيرة عن مكتسبات الحراك الشعبي لـ 20 فبراير، مؤشر على الرغبة الواضحة في إغلاق قوس فُتح سنة 2011 وعلى استمرار "مقاربة خاطئة في مواجهة احتجاجات المواطنين بالمحاكمات والتُهم الكيدية".

بيان للتنظيم الحقوقي، تتوفر عليه هسبريس، أورد أن متابعة هؤلاء تأتي "بدلا عن الاستجابة لمطالب اجتماعية بسيطة للمحتجين، من قبيل توفير الأطر الطبية والتشغيل ورفع التهميش عن المنطقة"، معبّرا عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع المتابعين، ومساندتهم خلال كافة أطوار المحاكمة بكافة الصيغ التضامنية المشروعة".

ويُتابع شباب 20 فبراير بفم الحصن بتهم تتعلق بعرقلة المرور بالطريق العام، وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم.

وتعود وقائع المتابعات إلى احتجاجات شهدتها المنطقة قبل 7 سنوات، للمطالبة بمطالب اجتماعية تتمثل أساسا في تشغيل أبناء المنطقة وتوفير الأطر الطبية، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، ومراجعة مقترح التقطيع الجهوي الذي ألحق المنطقة بجهة سوس ماسة.

وطالب فرع أكادير لـ AMDH بـ "إلغاء المتابعات وطي هذا الملف، والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة والإنصات لهمومها وانشغالاتها ومطالبها الحيوية".

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