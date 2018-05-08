إحباط محاولتي انتحار بمستعجلات الزهراوي بوزان

هسبريس من وزان

أحبطت أطر مشفى أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان محاولتي انتحار توافدتا على مصلحة المستعجلات على مراحل متفرقة من مساء الإثنين، عقب تناولهما لمبيد الفئران.

مصادر هسبريس قالت إن الضحية الأولى تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، تنحدر من جماعة عين الدفالي من إقليم سيدي قاسم، أقدمت على تناول كمية من المسحوق المذكور بمنزل أسرتها في محاولة لإنهاء حياتها لأسباب مجهولة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بسيدة من مواليد 1979 بمدينة وزان، تناولت هي الأخرى سم القوارض بمنزل أسرتها بحي شعبي بمدينة دار الضمانة، ولجت مصلحة المستعجلات في حالة حرجة.

وقد أجرت أطر الزهراوي عمليتي غسل لمعدتي الضحيتين، ووضعتهما تحت العناية الطبية. بالموازاة مع ذلك، حلت عناصر الشرطة بالمستشفى لفتح تحقيق في الواقعتين تحت إشراف النيابة العامة المختصة.