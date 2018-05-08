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الرئيسية | حوادث | استئنافية الحسيمة تدين خليفة قائد بسنة نافذة

استئنافية الحسيمة تدين خليفة قائد بسنة نافذة

استئنافية الحسيمة تدين خليفة قائد بسنة نافذة
وسام الحنكاري*
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 16:56

أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الاثنين، حكمها بسنة حبسا نافذة على متهمَيْن، أحدهما خليفة قائد والثاني سمسار، على خلفية تزوير وثائق إدارية.

وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة التي صدرت في حقهما بالمحكمة الابتدائية، والتي كانت في وقت سابق قد وصلت إلى 5 سنوات سجناً نافذة، لتصبح سنة واحدة نافذة في المرحلة الاستئنافية.

كما حكمت المحكمة ذاتها بالبراءة في حق متهمين آخرين، بعد إدانتهم من قِبل المحكمة الابتدائية بـ8 أشهر حبسا نافذة.

وأكد مصدر محلي لـهسبريس أن خليفة قائد اتُّهم بتزوير شواهد إدارية وبتوقيع أوراق لأشخاص من منطقة "أوشن"، التي توجد ضواحي مدينة الحسيمة؛ وهو ما دفع العديد من الأشخاص إلى استعمال هذه الوثائق الإدارية، إلى أن تم التوصل إلى وجود اختلالات فيها تتمثل في تزويرها وعدم صحتها.

جدير بالذكر أن ممثل الحق العام تابع هؤلاء المتهمين بعد أن وجّه فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة، أوامره إلى النيابة العامة لمعرفة ملابسات القضية.

*صحافية متدربة

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 17:24
سبحان الله لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل .لم اجد الكلمات لكي اعلق غريب
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