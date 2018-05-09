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الرئيسية | حوادث | 11 قتيلا و1749 جريحا في "حوادث المدن"

11 قتيلا و1749 جريحا في "حوادث المدن"

11 قتيلا و1749 جريحا في "حوادث المدن"
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:16

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1749 آخرون بجروح، إصابة 64 منهم بليغة، في 1327 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 أبريل إلى 6 ماي 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 42 ألف و209 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و578 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 28 ألف و631 غرامة صلحية؛ مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و213 ألفا و105 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5161 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8234 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 183 مركبة.

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1 - مبارك الأربعاء 09 ماي 2018 - 10:38
الحرب الأهلية المغربية مازلت مستمرة الى يومنا هذا
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