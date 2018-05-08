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كُتّاب وآراء
قتيل وثلاثة جرحى في إطلاق نار ضواحي شفشاون
أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون بأن شخصا أقدم اليوم الثلاثاء، بدوار "تالعطية" جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة.
وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر شجار على خلفية نزاع عقاري أقدم شخص يومه الثلاثاء بدوار تالعطية جماعة بني سلمان إقليم شفشاون على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الاقليمي بشفشاون لتلقي الإسعافات الضرورية".
وأشار إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الحادث ، حيث تجري التحريات لتوقيف المعتدي الذي يوجد حاليا في حالة فرار.