طعنة ترسل تلميذا بمقريصات إلى مشفى الشاون

هسبريس من وزان

تفاجأ الطاقم الإداري والتربوي بإعدادية محمد السادس بجماعة مقريصات بواقعة اعتداء طالت تلميذا يتابع دراسته بالثالثة إعدادي من لدن زميل له بواسطة السلاح الأبيض بمحيط المؤسسة التعليمية والتربوية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان؛ وهو ما خلف استياء كبيرا لدى أطر المؤسسة ومن عاينوا الواقعة.

التلميذ نقل متشبثا بالحياة إلى المركز الصحي الجماعي مقريصات، حيث تلقى الإسعافات الأولية قبل توجيهه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بشفشاون للوقوف على خطورة الإصابة.

ووفق مصادر هسبريس، فإن التلميذين دخلا في خلاف قبل أن يتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي استل على إثره الجاني سكينا ووجه طعنات غادرة إلى زميله توزعت ما بين الإبط والكتف والظهر ليلوذ بالفرار بعد ذلك.

وتبعا للمصادر فإن التلميذ الجاني لا يزال في حالة فرار؛ بينما حلت عناصر الدرك الملكي بمكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.