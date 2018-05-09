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كُتّاب وآراء
النيابة العامة تحقق في وفاة طالبة جامعية بمارتيل
استقبلت مصلحة الطب الشرعي بمدينة تطوان، أمس الثلاثاء، جثة فتاة فارقت الحياة بمقر إقامتها بحي "ميكسطا" بمدينة مارتيل، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأوردت مصادر هسبريس أن الهالكة طالبة جامعية، تنحدر من مدينة القصر الكبير، أصيب بنوبة قلبية مفاجئة عجلت بوفاتها.
وقد عملت عناصر الضابطة القضائية بمارتيل على فتح تحقيق في الموضوع، كما استمعت في محاضر رسمية لإفادات مقربين من الهالكة، وقامت بالمتعين في مثل هذه الحالات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في انتظار نتائج التقرير الطبي لتحديد ظروف وحيثيات الوفاة.