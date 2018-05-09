دورية درك تامنصورت تنهي مغامرة تاجر مخدرات

ابراهيم مغراوي

ألقت دورية أمنية تابعة لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، القبض على تاجر مخدرات كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية بتهم الاتجار بالممنوعات والنصب والاحتيال.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن اعتقال المعني بالأمر جاء بعد رصده من طرف عناصر الدورية المذكورة التي طاردته بأسطح عمارات سكنية بالمدينة الكوكبية تامنصورت، وتمكنت من توقيفه متلبسا بحيازة سكين من الحجم الكبير وصفيحة من المخدرات.

وقد وضع الموقوف، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه قبل عرضه على القضاء بمدينة مراكش.