الممنوعات تفضي إلى خمسة توقيفات بقلعة مكونة

هسبريس من تنغير

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية لتنغير، الليلة الماضية، من توقيف خمسة أشخاص بتهمة الاتجار بمخدر "الشيرا" ومسكر "الماحيا"، وذلك بمدينة قلعة مكونة.

وأفاد مصدر مطلع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن مصالح الدرك الملكي أوقفت ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بمخدر "الشيرا"، واثنين آخرين بتهمة الاتجار بمسكر "ماء الحياة"، مشيرا إلى أن الموقوفين اقتيدوا إلى مركز الدرك الملكي بقلعة مكونة من أجل تعميق البحث معهم والكشف عن باقي زملائهم.

وشدد المصدر ذاته على أنه سيتم تقديم الموقوفين إلى العدالة غدا الخميس، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

وجاءت هذه العملية، يضيف المصدر نفسه، في إطار الإستراتيجية الجديدة لمصالح الدرك الملكي، الرامية إلى محاربة جميع أشكال الجريمة بجميع المناطق التابعة لنفوذ القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتنغير، من أجل العمل على تقليص نسب الجريمة ومحاربة الاتجار بالمخدرات بجميع أشكالها.