أمن طنجة يوقف مروج مخدرات ومؤثرات عقلية

هسبريس من الرباط

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، 6000 قرص من مخدر "إكستازي" بحوزة شخص يشتبه في تورطه في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 36 سنة، على متن حافلة للنقل عندما كان يرغب في نقل الأقراص المخدرة المحجوزة نحو مدينة الرباط، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.