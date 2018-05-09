مخدر الشيرا يجرّ 5 أشخاص إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر أمنية من المركز الترابي للدرك الملكي التابع لسرية خريبكة من إيقاف خمسة أشخاص كانوا في أماكن متفرقة، على خلفية اتهامهم بحيازة وترويج مخدر الشيرا في عدد من دواوير الجماعة القروية أولاد عبدون، وبعض الأحياء السكنية بخريبكة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة ترتفع وتيرة ترويج المخدرات، خاصة مخدر الشيرا؛ وهو ما يدفع المصالح الأمنية إلى تكثيف حملاتها التمشيطية، من أجل محاربة الاتجار في الممنوعات بكل أصنافها.

وفي هذا السياق، تضيف المصادر ذاتها، قامت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحملة تمشيطية بدوار الشعبة التابع للجماعة القروية أولاد عبدون، وتمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا مرتبطة بترويج مخدر الشيرا.

وفي إطار البحث الذي أجرته مصالح الدرك الملكي مع الموقوفين، جرى ذكر أسماء أشخاص يقطنون بمدينة خريبكة؛ وهو ما دفع العناصر الدركية إلى الانتقال على وجه السرعة إلى الحي السكني القدس، حيث جرى إيقاف شخصين يشتبه في ارتباطهما بالقضية ذاتها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عمليات تفتيش الموقوفين، المتراوحة أعمارهم بين 18 و 26 سنة، أسفرت عن ضبط كميات مختلفة من مخدر الشيرا على شكل قطع معدّة للترويج، كما حُجزت مبالغ مالية مختلفة، متحصل عليها من عمليات الاتجار في المخدرات.

وقد وُضع الموقوفون الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل عرضهم على أنظار القضاء بعد انتهاء فترة البحث التمهيدي، في أفق متابعة كل واحد من الموقوفين بحسب المنسوب إليه.