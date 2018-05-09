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الرئيسية | حوادث | الدرك يفتح تحقيقا في وفاة ستينيّ بشيشاوة

الدرك يفتح تحقيقا في وفاة ستينيّ بشيشاوة

الدرك يفتح تحقيقا في وفاة ستينيّ بشيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:41

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لمجاط بإقليم شيشاوة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا في انتحار شخص في عقده السادس شنقا، بدوار البرج بجماعة الزاوية النحلية بالمنطقة المذكورة.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن جثة الهالك عثر عليها جيرانه، فقاموا بإخبار السلطة المحلية والدرك الملكي، مضيفة أن الشخص المنتحر كان يعاني اضطرابات نفسية، ومشيرة إلى أن هذا الحادث المؤلم خلف صدمة لدى أفراد الأسرة والعائلة والقاطنين بالدوار السابق ذكره.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي لمجاط، بأمر من النيابة العامة، إلى دوار البرج وحلت بمنزل المنتحر للقيام بجمع كل المعطيات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى خيط يمكنها من معرفة الأسباب التي تقف وراء الانتحار.

يذكر أن عناصر الأمن السابق ذكرها أشرفت، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة، لإخضاعها للتشريح الطبي.

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