أمن ميناء طنجة يجهض عملية لتهريب المخدرات

هسبريس من طنجة

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، الأربعاء، من إجهاض محاولة لتهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا، على متن مقطورة للنقل الدولي للبضائع.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر أمنية تمكنت، أثناء عملية مراقبة لمقطورة فارغة مسجلة في المغرب وتستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى إسبانيا، من حجز 1960 كيلوغراما من صفائح مخدر الحشيش كانت مخبأة بعناية أسفل هيكل المقطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات ما زالت جارية لكشف الملابسات المحيطة بهذه العملية وتحديد كافة المتورطين فيها، في أفق تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة كافة مظاهر الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.