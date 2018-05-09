24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:50
|06:28
|13:29
|17:08
|20:21
|21:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة
- العماري يترك مقود "الجرار" .. وبرلمانيون يبحثون حل هياكل الحزب
- الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر
- تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا
- وهبي وفشل الحكومة
الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر (5.00)
شركة عالمية للتنقيب تكتشف الغاز الطبيعي نواحي القصر الكبير (5.00)
ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة" (5.00)
حملات "المقاطعة" تعيد مواجهات البرلمان بين المعارضة والحكومة (5.00)
- مجموعة بنصالح تربط خفض أسعار "سيدي علي" بمراجعة الضربية - (143)
- الحكومة المغربية تدخل تعديلات جديدة على صناعة وتجارة "البيرة" - (99)
- خطيب ''المقاطعة": أنا مظلوم .. هذا زمن فقهاء "الوضوء والتيمم" - (97)
- لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب - (79)
- الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"طريق الموت" تخلف ضحايا قرب الفقيه بن صالح
شهدت الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقوع حادثة سير وُصفت بالخطيرة، إثر اصطدام قوي جرى بين شاحنة كبيرة وسيارة خفيفة.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاصطدام المباشر بين الشاحنة والسيارة الخفيفة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنين منهم أصيبوا بجروح وُصفت بالخفيفة، فيما أصيب الراكبان الآخران بكسور وجروح بليغة.
وأضافت مصادر هسبريس أن أحد المصابين نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال نظرا لخطورة حالته، وأُدخِل إلى قسم الإنعاش بين الحياة والموت، فيما جرى تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة الخفيفة والشاحنة.
وفور تلقي مصالح الدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح الخبر، انتقلت دورية إلى مكان الواقعة، وباشرت إجراءاتها لتسهير حركة المرور بالطريق الوطنية، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الحادث، من أجل تحديد وترتيب المسؤوليات.
يشار إلى أن الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح تُلقّب على الصعيد المحلي بطريق الموت، حيث تشهد باستمرار وقوع حوادث سير أغلبها مميت، نظرا لاكتظاظها بالمركبات طوال الأسبوع، وربطها بين مدن خريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
- توسيع الطريق إلى ثلاثة ممرات مع اضافة ممرات الدراجات خصوصا بين الفقيه بن صالح وبني ملال
- تثنية الطريق كطريق سريع مع ممرات الدراجات والعربات بين الفقيه بن صالح وبني ملال
ودعونا من المقاربة الكلاسيكية لوزارة التجهيز التي تركز أكثر على عدد العربات التي تمر يوميا بمقطع الطريق
ونظرا للظرفية الاقتصادية وتفعيل الجهوية وجب وضع إطار شراكة لإنجاز المشروع.