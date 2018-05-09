"طريق الموت" تخلف ضحايا قرب الفقيه بن صالح

صالح الخزاعي من خريبكة

شهدت الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقوع حادثة سير وُصفت بالخطيرة، إثر اصطدام قوي جرى بين شاحنة كبيرة وسيارة خفيفة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاصطدام المباشر بين الشاحنة والسيارة الخفيفة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنين منهم أصيبوا بجروح وُصفت بالخفيفة، فيما أصيب الراكبان الآخران بكسور وجروح بليغة.

وأضافت مصادر هسبريس أن أحد المصابين نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال نظرا لخطورة حالته، وأُدخِل إلى قسم الإنعاش بين الحياة والموت، فيما جرى تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة الخفيفة والشاحنة.

وفور تلقي مصالح الدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح الخبر، انتقلت دورية إلى مكان الواقعة، وباشرت إجراءاتها لتسهير حركة المرور بالطريق الوطنية، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الحادث، من أجل تحديد وترتيب المسؤوليات.

يشار إلى أن الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح تُلقّب على الصعيد المحلي بطريق الموت، حيث تشهد باستمرار وقوع حوادث سير أغلبها مميت، نظرا لاكتظاظها بالمركبات طوال الأسبوع، وربطها بين مدن خريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال.