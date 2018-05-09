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الرئيسية | حوادث | "طريق الموت" تخلف ضحايا قرب الفقيه بن صالح

"طريق الموت" تخلف ضحايا قرب الفقيه بن صالح

"طريق الموت" تخلف ضحايا قرب الفقيه بن صالح
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:10

شهدت الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقوع حادثة سير وُصفت بالخطيرة، إثر اصطدام قوي جرى بين شاحنة كبيرة وسيارة خفيفة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاصطدام المباشر بين الشاحنة والسيارة الخفيفة أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنين منهم أصيبوا بجروح وُصفت بالخفيفة، فيما أصيب الراكبان الآخران بكسور وجروح بليغة.

وأضافت مصادر هسبريس أن أحد المصابين نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال نظرا لخطورة حالته، وأُدخِل إلى قسم الإنعاش بين الحياة والموت، فيما جرى تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارة الخفيفة والشاحنة.

وفور تلقي مصالح الدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح الخبر، انتقلت دورية إلى مكان الواقعة، وباشرت إجراءاتها لتسهير حركة المرور بالطريق الوطنية، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الحادث، من أجل تحديد وترتيب المسؤوليات.

يشار إلى أن الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح تُلقّب على الصعيد المحلي بطريق الموت، حيث تشهد باستمرار وقوع حوادث سير أغلبها مميت، نظرا لاكتظاظها بالمركبات طوال الأسبوع، وربطها بين مدن خريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - tornadoguy الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:46
للطف الاقدار ال إلآهية هذا النوع من السيارات الالمانية والا لكانت المصيبة اعضم نرجو الشفاء العاجل للمصابين
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2 - بن محمد / مونتريال الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:47
اذا كان العنصر البشري يهمنا أكثر من أي مؤشر آخر في قطاع الطرق فعلى الساخرين على الشأن المحلي ان ابدأوا في دراسات جميع السينياروهات المحتملة للحد من الحوادث المميتة بين خريبكة وبني ملال مرورا بالفقيه بن صالح:
- توسيع الطريق إلى ثلاثة ممرات مع اضافة ممرات الدراجات خصوصا بين الفقيه بن صالح وبني ملال
- تثنية الطريق كطريق سريع مع ممرات الدراجات والعربات بين الفقيه بن صالح وبني ملال
ودعونا من المقاربة الكلاسيكية لوزارة التجهيز التي تركز أكثر على عدد العربات التي تمر يوميا بمقطع الطريق
ونظرا للظرفية الاقتصادية وتفعيل الجهوية وجب وضع إطار شراكة لإنجاز المشروع.
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