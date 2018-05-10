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الرئيسية | حوادث | حادثة تودي بحياة خمسينية في جماعة تغبالت

حادثة تودي بحياة خمسينية في جماعة تغبالت

حادثة تودي بحياة خمسينية في جماعة تغبالت
هسبريس من زاكورة
الأربعاء 09 ماي 2018 - 23:05

توفيت سيدة خمسينية في حادثة سير وقعت مساء اليوم الأربعاء على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينة زاكورة والجماعة الترابية تزارين، وبالضبط على مستوى دوار ايمي نواسيف بجماعة تغبالت، إثر دهسها من قبل سيارة خفيفة.

وأوضحت مصادر من عين المكان، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية في عقدها الخامس، كانت تهم بعبور الطريق، قبل أن تفاجئها السيارة التي دهستها وأردتها قتيلة على الفور.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما حلت بمكان الحادث عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، من أجل تحرير محضر رسمي في الواقعة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

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