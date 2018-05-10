24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:27
|13:29
|17:08
|20:22
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خريبكة تسجل أعلى التساقطات المطرية بالمملكة
- العماري يترك مقود "الجرار" .. وبرلمانيون يبحثون حل هياكل الحزب
- الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر
- تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا
- وهبي وفشل الحكومة
ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة" (5.00)
حملات "المقاطعة" تعيد مواجهات البرلمان بين المعارضة والحكومة (5.00)
- مجموعة بنصالح تربط خفض أسعار "سيدي علي" بمراجعة الضربية - (158)
- لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب - (137)
- الحكومة المغربية تدخل تعديلات جديدة على صناعة وتجارة "البيرة" - (103)
- خطيب ''المقاطعة": أنا مظلوم .. هذا زمن فقهاء "الوضوء والتيمم" - (97)
- الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حادثة تودي بحياة خمسينية في جماعة تغبالت
توفيت سيدة خمسينية في حادثة سير وقعت مساء اليوم الأربعاء على الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينة زاكورة والجماعة الترابية تزارين، وبالضبط على مستوى دوار ايمي نواسيف بجماعة تغبالت، إثر دهسها من قبل سيارة خفيفة.
وأوضحت مصادر من عين المكان، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية في عقدها الخامس، كانت تهم بعبور الطريق، قبل أن تفاجئها السيارة التي دهستها وأردتها قتيلة على الفور.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما حلت بمكان الحادث عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزارين، من أجل تحرير محضر رسمي في الواقعة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.