أمطار عاصفية تخلف خسائر بشرية ومادية بالحوز

ابراهيم مغراوي من مراكش

خلفت عواصف رعدية مصحوبة بتساقطات مطرية قوية ضربت إقليم الحوز، أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، سيولا كشفت عن هشاشة البنية التحتية، وأودت بحياة سبعيني بدوار بجماعة ايت فاسكا.

وأوضحت مصادر محلية لهسبريس أن الرجل المسن توفي بدوار "بن سلو" بالجماعة المذكورة، بقيادة آيت أورير بإقليم الحوز، بعدما هوى على رأسه سقف إسطبل طيني.

وأضافت المصادر نفسها أن الرجل الذي يبلغ من العمر حوالي 70 عاما، "دخل إلى الإسطبل لتفقد ماشيته، بعد الأمطار الرعدية التي ضربت المنطقة، لكن سقف الإسطبل هوى وسقط على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته في الحين".

وفي السياق نفسه، توفي شاب ثلاثيني سقط في وادي الزات بإقليم الحوز، بعدما كان متوجها من جماعة تيديلي إلى أفركاون، على متن دراجته النارية، لكن حدثا عارضا جعله يسقط في الوادي.

وتسببت هذه السيول القوية في انقطاع الكهرباء بشكل متكرر بعدد من المناطق، وتوقف حركة السير بسبب تساقط الأحجار على الطرق، كما غمرت مياه قنوات الري أحياء ودواوير قروية؛ ما تسبب في عزلة السكان عن العالم الخارجي.

يذكر أن مديرية الأرصاد الجوية كانت حذرت في نشرة إنذارية، بداية الأسبوع الجاري، من تساقطات رعدية قوية بإقليم الحوز.