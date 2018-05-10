حبوب الهلوسة توقع بشخص في القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت فرقة الدراجين التابعة لأمن مدينة القصر الكبير، بعد عملية ترصّد وُصفت بالمحكمة، من توقيف شخص يُشتبه في تعاطيه للاتجار في حبوب الهلوسة والمخدرات الصلبة من نوع "كوكايين".

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف بالحيّ السكني النهضة، البالغ من العمر 28 سنة، جرى ضبطه متلبسا بحيازة ثلاث وسبعين قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة، وغرام واحد من مخدر الكوكايين.

وقد جرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي بجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمه في الساعات القادمة أمام أنظار القضاء ومتابعته بحسب المنسوب إليه.