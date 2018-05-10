24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:2713:2917:0820:2221:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. خطيب سلا ومواضيع الساعة (5.00)

  2. عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)

  3. خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)

  4. الباراغواي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي (5.00)

  5. "مايمكنش" تطلب دعم مشاهِير لـ"موروكو 2026" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في شبكة لتزوير العملة بمكناس

توقيف متورطين في شبكة لتزوير العملة بمكناس

توقيف متورطين في شبكة لتزوير العملة بمكناس
هسبريس من الرباط
الخميس 10 ماي 2018 - 13:36

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وتم توقيف المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، بمدينتي مكناس والحاجب، وتم العثور بحوزتهم على 125 ورقة مالية مزيفة من فئة 100 درهم، كانت موجهة للتداول، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.