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توقيف متورطين في شبكة لتزوير العملة بمكناس
الخميس 10 ماي 2018 - 13:36
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.
وتم توقيف المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، بمدينتي مكناس والحاجب، وتم العثور بحوزتهم على 125 ورقة مالية مزيفة من فئة 100 درهم، كانت موجهة للتداول، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.