24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:2613:2917:0820:2321:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)

  2. طلبة الأقسام التحضيرية يقاطعون الدروس بطنجة (5.00)

  3. "مايمكنش" تطلب دعم مشاهِير لـ"موروكو 2026" (5.00)

  4. ردود على تصريحات الداودي (5.00)

  5. فوضى الطاكسيات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلية دعم جبهة النصرة توقع بمغربية في إيطاليا

خلية دعم جبهة النصرة توقع بمغربية في إيطاليا

خلية دعم جبهة النصرة توقع بمغربية في إيطاليا
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 07:18

تمكنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، من تفكيك خليتين مكونتين من أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى التيار الإسلامي المتشدد، وكانوا يقومون بعمليات جمع أموال غير مشروعة وتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

واستهدفت مذكرات التوقيف 14 شخصا، كما يجرى تنفيذ 20 عملية دهم، وفق بيان مشترك للسلطات القضائية وشرطة بريشيا وكاغلياري في سردينيا الإيطالية.

وكانت الخلية الأولى تتألف من عشرة سوريين متهمين بـ"تشكيل عصابة في عدة بلدان"، هدفها القيام بطريقة "مسيئة" بخدمات دفع في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، والسويد وإيطاليا والمجر، وكذلك في تركيا، وبينهم اثنان متهمان أيضا بتمويل الإرهاب.

بينما المجموعة الأخرى التي فككت في سردينيا كانت تتألف من "أربعة ناشطين من أصول سورية ومغربية، متهمين بأنهم في عداد خلية دعم لمنظمة جبهة النصرة، الذراع السابق للقاعدة في سوريا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.