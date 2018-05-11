خلية دعم جبهة النصرة توقع بمغربية في إيطاليا

هسبريس من الرباط

تمكنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، من تفكيك خليتين مكونتين من أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى التيار الإسلامي المتشدد، وكانوا يقومون بعمليات جمع أموال غير مشروعة وتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

واستهدفت مذكرات التوقيف 14 شخصا، كما يجرى تنفيذ 20 عملية دهم، وفق بيان مشترك للسلطات القضائية وشرطة بريشيا وكاغلياري في سردينيا الإيطالية.

وكانت الخلية الأولى تتألف من عشرة سوريين متهمين بـ"تشكيل عصابة في عدة بلدان"، هدفها القيام بطريقة "مسيئة" بخدمات دفع في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي، والسويد وإيطاليا والمجر، وكذلك في تركيا، وبينهم اثنان متهمان أيضا بتمويل الإرهاب.

بينما المجموعة الأخرى التي فككت في سردينيا كانت تتألف من "أربعة ناشطين من أصول سورية ومغربية، متهمين بأنهم في عداد خلية دعم لمنظمة جبهة النصرة، الذراع السابق للقاعدة في سوريا".