توقيف موظف شرطة بسبب السكر العلني بإنزكان

هسبريس من الرباط

جرى صباح اليوم الخميس توقيف موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشرطي المخالف، الذي كان بزي مدني خارج أوقات عمله الرسمية، "دخل تحت تأثير حالة سكر متقدمة في خلاف مع مسير مقهى كائنة بشارع المختار السوسي، محدثا خسائر مادية بعدد من المعدات، قبل أن يتم توقيفه من قبل دورية للشرطة انتقلت على الفور إلى المكان"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء إجراءات البحث القضائي في النازلة لتقرير التدابير الإدارية اللازمة في حق الشرطي المذكور.