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الرئيسية | حوادث | توقيف موظف شرطة بسبب السكر العلني بإنزكان

توقيف موظف شرطة بسبب السكر العلني بإنزكان

توقيف موظف شرطة بسبب السكر العلني بإنزكان
هسبريس من الرباط
الخميس 10 ماي 2018 - 14:40

جرى صباح اليوم الخميس توقيف موظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشرطي المخالف، الذي كان بزي مدني خارج أوقات عمله الرسمية، "دخل تحت تأثير حالة سكر متقدمة في خلاف مع مسير مقهى كائنة بشارع المختار السوسي، محدثا خسائر مادية بعدد من المعدات، قبل أن يتم توقيفه من قبل دورية للشرطة انتقلت على الفور إلى المكان"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء إجراءات البحث القضائي في النازلة لتقرير التدابير الإدارية اللازمة في حق الشرطي المذكور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - كابتن ماجد الخميس 10 ماي 2018 - 14:44
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. قالو زمان الفقيه ليكنتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو .
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2 - abdo الخميس 10 ماي 2018 - 14:59
هدي هي السكرة اللي خرجات ليه على مستقبل
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11
3 - tornadoguy الخميس 10 ماي 2018 - 15:13
هذا هو حال صغار موضفي الشرطة بين سنداني مطرقتين يحارب المجرمين ويضحي في سبيل الوطن بالغالي والنفيس وعندما يبدر منه تقصير مهني او شخصي ترا المجتمع يحاسبه وادارته تضرب به المثل اليس هذا الشرطي بانسان قبل كل شيء
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-8
4 - سعد الخميس 10 ماي 2018 - 15:32
ونحن على بعد أسبوع من شهر رمضان الأبرك .ياربي السلامة
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5
5 - زكرياء منجد الخميس 10 ماي 2018 - 15:35
يجب طرده بصفة نهائية من عمله لا حول و لا قوة إلا بالله
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-4
6 - كريم الخميس 10 ماي 2018 - 15:40
هذا مازال عاقل على ايام البصري وأنا بوليسي ندير لي يغيت، مسكين ما عرفش راه الوقت تبدلت والبوليسي عليه العين اكثر من السيفيل
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8
7 - chouaib mouhaabat الخميس 10 ماي 2018 - 15:41
هذه عينة من بعض النماذج والتي تدعي القوة بالزي الوطني وتفرص وجودها على المدنيين لكونهم لديهم السلطة وقد نسوا أنفسهم بأن لا عدالة فوق عدالة الله عزوجل....حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
8 - tornadoguy الخميس 10 ماي 2018 - 15:45
موضف الشرطة بحكم طبيعة عمله تلقاه ملي تي طيح كولشي تيبغيها فيه
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