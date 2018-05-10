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الرئيسية | حوادث | مصرع سيدة وحالات إغماء في حريق محل تجاري بالبيضاء

مصرع سيدة وحالات إغماء في حريق محل تجاري بالبيضاء

مصرع سيدة وحالات إغماء في حريق محل تجاري بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات
الخميس 10 ماي 2018 - 15:00

اندلع حريق مهول، اليوم الخميس، بأحد محلات الخاصة ببيع الأواني المنزلية بمدينة الدار البيضاء، على مستوى تقاطع شارعي رابعة العدوية والمقاومة؛ وهو ما أثار هلعا كبيرا في صفوف المواطنين بالعمارة التي يوجد بها المحل.

وانتشرت النيران، التي لم يعرف إلى حد الساعة السبب وراءها، في المحل بأكمله، خاصة أنه كان يتوفر على كميات من الكارطون؛ وهو ما جعل عملية إخمادها صعبة جدا على عناصر الوقاية المدنية.

وانتقلت النيران التي شبت في المحل المذكور، والتي لم يتم إخمادها منذ الصباح حتى زوال اليوم، إلى المحلات التي توجد فوقه بالعمارة؛ وهو ما خلف حالات إغماء في صفوف بعض النسوة، اللواتي نقلن على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلّف هذا الحادث مصرع سيدة كان قد جرى نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بعدما تعرضت لاختناق بسبب الدخان المنبعث، كما جرى نقل سيدة أخرى أغمي عليها؛ بينما تواصل مصالح الوقاية المدنية إخراج المواطنين من المحلات الموجودة فوق المحل المذكور، وعلى رأسها مدرسة للفندقة.

واستنفر الحريق المهول مختلف السلطات من عناصر أمنية وسلطة محلية وعناصر الوقاية المدنية، الذين تمكنوا بعد جهد جهيد من التغلب على النيران، وتفادي انتقالها إلى محلات أخرى.

وفي الوقت الذي عملت الوقاية المدنية على إخراج بعض المواطنين من المحلات الأخرى مخافة اختناقهم بالدخان الكثيف، لاذ العشرات فور اندلاع النيران بالفرار حيث تجمهروا في الشارع وحالة ذعر تنتابهم، مخافة أن تنتقل ألسنتها إلى محلاتهم.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على حريق مماثل شب في ورشة مخصصة لصباغة السيارات بحي المعاريف بالعاصمة الاقتصادية، والذي أثار هلعا في صفوف الساكنة، خاصة أن المحل المذكور يوجد داخل حي سكني ويتوفر على مواد قابلة للاشتغال، ناهيك عن كون مجموعة من السيارات كانت مركونة بالمكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أيمن الرباطي الخميس 10 ماي 2018 - 15:13
السلام عليكم
اللهم إننا لا نسألك رد القدر بل اللطف فيه .
يالطيف.
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20
2 - زكرياء منجد الخميس 10 ماي 2018 - 15:14
رحمة الله عليها وعلى جميع المسليمين يا رب
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19
3 - mohasimo الخميس 10 ماي 2018 - 15:19
زيد نهار تسمع كوارث ياربي السلامة, السيدة لتوفت الله يرحمها واللي مزال في المستشفى الله يرحمهم ويشافيهم, الاهمال واللامبالات وغياب المراقبة والضمير هاهما النتائج ديالوا, دابا شي غادي يلوح لكرة لشي, لك الله يامواطن.
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10
4 - السوسي. الخميس 10 ماي 2018 - 15:21
لاحول ولا قوة الا بالله.هدا هو المشكل اشياء قابلة للا شتعال.واشياء وقائية غير متوفرة.
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10
5 - كزاوي الخميس 10 ماي 2018 - 15:38
كنت حاضر فاللحظة اللي شعلات فيها العافية، جايبين شاحنة اطفاء وحدة امعمراش بالما والدليل انو مفيتاش 20 دقيقة اتقادات.. تاني حاجة السيدة اللي توفات الله ارحمها كانت طايحا 15 دقيقة مكاينش اللي داها فيها من غير بعض المواطنين طبعا والغريب فالامر انو الاسعاف كان مسطاسيوني فمكان الحريق حتى تطورات الحالة ديالها عاد هزوها المستشفى.. خلاصة القول الله الطف بالعباد فهاد البلاد.
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6 - Motherafrica الخميس 10 ماي 2018 - 15:51
سلطات محلية لم تتعلم الدرس من كارثة
شركة زامورا بحي الفة الذي احرق عشرات
من النساء قبل سنوات
و اثار ضجة كبيرة
الواضح ان مسؤولين ذاكرتهم جد ضعيفة
انصح عائلات الضحايا بمتابعة مجموعة حضرية
للبيضاء او جماعة حضرية لصخور السوداء حتى يكونوا عبرة للباقي
محلات صناعة افرشة تفتح أبوابها فكل زقاق
و عمالها يبيتون داخلها و اغلبهم يدخنون
و يستعملون قنينات الغاز الصغيرة
و مسؤولين لا يهمهم الا بضع دراهم التي
يرميها لهم صاحب المحل
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