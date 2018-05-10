مصرع سيدة وحالات إغماء في حريق محل تجاري بالبيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل (صور: منير امحيمدات

اندلع حريق مهول، اليوم الخميس، بأحد محلات الخاصة ببيع الأواني المنزلية بمدينة الدار البيضاء، على مستوى تقاطع شارعي رابعة العدوية والمقاومة؛ وهو ما أثار هلعا كبيرا في صفوف المواطنين بالعمارة التي يوجد بها المحل.

وانتشرت النيران، التي لم يعرف إلى حد الساعة السبب وراءها، في المحل بأكمله، خاصة أنه كان يتوفر على كميات من الكارطون؛ وهو ما جعل عملية إخمادها صعبة جدا على عناصر الوقاية المدنية.

وانتقلت النيران التي شبت في المحل المذكور، والتي لم يتم إخمادها منذ الصباح حتى زوال اليوم، إلى المحلات التي توجد فوقه بالعمارة؛ وهو ما خلف حالات إغماء في صفوف بعض النسوة، اللواتي نقلن على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلّف هذا الحادث مصرع سيدة كان قد جرى نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بعدما تعرضت لاختناق بسبب الدخان المنبعث، كما جرى نقل سيدة أخرى أغمي عليها؛ بينما تواصل مصالح الوقاية المدنية إخراج المواطنين من المحلات الموجودة فوق المحل المذكور، وعلى رأسها مدرسة للفندقة.

واستنفر الحريق المهول مختلف السلطات من عناصر أمنية وسلطة محلية وعناصر الوقاية المدنية، الذين تمكنوا بعد جهد جهيد من التغلب على النيران، وتفادي انتقالها إلى محلات أخرى.

وفي الوقت الذي عملت الوقاية المدنية على إخراج بعض المواطنين من المحلات الأخرى مخافة اختناقهم بالدخان الكثيف، لاذ العشرات فور اندلاع النيران بالفرار حيث تجمهروا في الشارع وحالة ذعر تنتابهم، مخافة أن تنتقل ألسنتها إلى محلاتهم.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 24 ساعة على حريق مماثل شب في ورشة مخصصة لصباغة السيارات بحي المعاريف بالعاصمة الاقتصادية، والذي أثار هلعا في صفوف الساكنة، خاصة أن المحل المذكور يوجد داخل حي سكني ويتوفر على مواد قابلة للاشتغال، ناهيك عن كون مجموعة من السيارات كانت مركونة بالمكان.