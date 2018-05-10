انقلاب جرّافة ينهي حياة سائق ناحية ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أدّى انقلاب جرّافة، اليوم الخميس، إلى مصرع سائقها، بأحد المقالع بجماعة امكارطو، قيادة لمعاريف دائرة ابن أحمد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، في ظروف ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية سرية سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن السائق الهالك في عقده الثالث، متزوج وله أبناء، كان قبل مماته يباشر عمله بأحد المقالع بجماعة امكارطو ناحية مدينة ابن أحمد، إلا أن انقلاب الجرّافة أدى إلى مصرعه على الفور.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، انتقل إلى مكان الحادث كل من ممثل عن السلطات المحلية بقيادة المعاريف وعناصر من درك ثلاثاء لولاد سرية سطات وعناصر الوقاية المدنية بمدينة ابن أحمد، فقاموا بانتشال جثة الهالك من تحت هيكل الجرّافة ونقلها إلى مستودع الأموات بمدينة ابن أحمد.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بمركز لولاد بحثا في الموضوع، لتحديد ظروف انقلاب الجرّافة ووفاة سائقها، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة بالدائرة القضائية بسطات.