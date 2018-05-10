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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصر يسلب إمامًا حريته بخريبكة

هتك عرض قاصر يسلب إمامًا حريته بخريبكة

هتك عرض قاصر يسلب إمامًا حريته بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الخميس 10 ماي 2018 - 19:40

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بخريبكة عقوبة سالبة للحرية في حق إمام مسجد في مركز حطان، وحدّدتها الهيئة في سبع سنوات سجنا نافذة، بعد متابعته بهتك عرض قاصر بالعنف؛ وهي الواقعة التي تفجّرت شهر نونبر الماضي، حين تقدّم الإمام ذاته بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، يتهم من خلالها والد أحد الأطفال الذين يحفظون القرآن بالاعتداء عليه، غير أن استدعاء المشتكى به كشف ملابسات بعيدة عن الضرب والجرح.

إجراء مواجهة بين طرفي الشكاية المتعلقة بالضرب والجرح كشف أن المشتكى به كان يصلي الفجر في المسجد، وبعد أداء الشعيرة الدينية يترك طفله الصغير لدى الإمام بهدف تحفيظه ما تيسّر من القرآن الكريم، ليكتشف الأب بعد مدّة أن إمام المسجد يمارس شذوذا وممارسات جنسية سطحية على ابنه القاصر.

وعن سبب لجوء الإمام إلى الدرك الملكي عوض والد الطفل، أوضحت مصادر هسبريس حينها أن الأب فضّل مطالبة إمام المسجد بمغادرة مركز حطان، تفاديا لاتساع رقعة الفضيحة في المنطقة وما قد يترتب عنها من تأثير على الطفل وأسرته، ليتفاجأ بمسارعة الإمام إلى وضع شكاية يتهم فيها والد الضحية بالاعتداء عليه بالضرب والجرح.

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