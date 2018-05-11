حجز كمية من فضلات الدجاج معدّة لتسمين مواشٍ

هسبريس من الرباط

حجزت السلطات المحلية، خلال عملية للمراقبة شملت ضيعتين بدوار آيت لحسن التابع لقيادة آيت السبع بإقليم صفرو، كمية تقدر بـ1.6 طن من مخلفات وفضلات دجاج، كانت معدة لتسمين وتعليف المواشي.

وكانت لجنة محلية مختلطة قد عاينت مجموعة من الإصطبلات لبعض الكسابة بمنطقة عين جراح وآيت لحسن التابعتين لقيادة آيت السبع، "حيث تم بالدوار الأخير ضبط وجود واستعمال مخلفات وفضلات الدواجن بضيعتين، بكمية إجمالية تقدر بطن و600 كلغ"، وفق بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف البلاغ ذاته أن هذه العملية "تأتي تنفيذا للقرار المتعلق بإحداث لجن محلية لليقظة والمراقبة ومنع شحن ونقل وعبور واستعمال مخلفات وفضلات الدجاج كعلف للماشية".

وقد جرى الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليماتها بحجز وإتلاف الفضلات التي ضبطت بالضيعتين المذكورتين، بينما قدّم المخالفون أمام مصالح النيابة العامة بصفرو قصد اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب المصدر ذاته، فإن المصلحة البيطرية الإقليمية تقوم، بشراكة مع السلطات المحلية، بحملات تحسيسية لفائدة الكسابة والفاعلين في الميدان بخصوص عمليات تسجيل الضيعات وترقيم الأغنام والماعز، خاصة منها المعدة لعيد الأضحى، قصد حثهم على ضرورة احترام القوانين المشرعة فيما يخص جلب واستعمال أعلاف الماشية.