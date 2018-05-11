الأمن ينفي تسجيل "مخالفة وهمية" لسائق ببركان

هسبريس من الرباط

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات تسجيل مخالفة مرورية في حق أحد الأشخاص ببركان "تمت في احترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة"؛ وذلك بعد انتشار مقطع "فيديو" مرفق بتصريح صوتي لشخص يدعي تسجيل مصالح الأمن لمخالفة مرورية وهمية في حقه بمدينة بركان.

وأفادت المديرية، في بيان توضيحي، بأنها بعد أن فتحت بحثا في الموضوع اتضح أن موظف شرطة ينتمي إلى فرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان "باشر فعلا إجراءات تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر، تتعلق بإيقاف سيارته في مكان ممنوع، وهو المكان الذي تبين من خلال المعاينة المكانية أنه عبارة عن كَتد « Accotement » يمتد على مسافة 80 سنتمترا بجانب قارعة الطريق، مخصص كممر للراجلين، رغم أنه لا يتوفر على الطوار".

كما تبين أيضا، يضيف البيان ذاته، أن "مكان وقوف السيارة المخالفة كان يشكل عائقا حقيقيا أمام الراجلين، ويفرض عليهم استعمال الطريق المخصص للسيارات في المرور، وهو الأمر الذي اقتضى تدخل عنصر شرطة المرور من أجل تسجيل مخالفة مرورية في حق السائق وإزاحة العرقلة التي تسبب فيها، طبقا لمقتضيات المادة 46 من مدونة السير".