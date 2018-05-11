أمن السراغنة يوقف مرتكب حادثة سير مميتة

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لقلعة السراغنة، اليوم الخميس، سائق سيارة رفقة صديقيه، بعدما ارتكب حادثة سير مميتة أمس الأربعاء بحاضرة الإقليم نفسه.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السائق يبلغ من العمر 28 سنة، وأن النيابة العامة تتابعه بتهمة ارتكاب حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار؛ فيما يتابع من كان برفقته بتهمة عدم التبليغ.

وكانت الحادثة المذكورة، التي وقعت بشارع سيدي عبد الرحمان قرب السوق الأسبوعي، خلّفت وفاة طفلة عمرها أربع سنوات، ولاذ بعدها السائق بالفرار؛ لكن الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها عناصر الأمن مكّنت من تحديد هوية، حسب رواية مصادر أمنية لهسبريس.

وقد جرى وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، بعد انتهاء التحقيقات والأبحاث التي أجراها أمن قلعة السراغنة، بأمر من النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على القضاء.