كمين يُوقع بنواب لأراضي الجموع بيد درك فاس

هسبريس - محمد الراجي

ألقت عناصر الدرك الملكي، اليوم الخميس، القبض على أربعة من نواب أراضي الجموع، بتهمة استيلاء أحدهم على مِلْك عقاري تقدّر مساحته بـ300 متر مربع، يقع بتراب جماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس، ومطالبة صاحبه الأصلي بمبلغ مالي لـ"التنازل عنه".

وفي تفاصيل الواقعة، فإنَّ النائب المعتقل قام بالاستيلاء على قطعة أرضية في دوار أولاد حمو، عن طريق تزوير الوثائق، بمباركة الأشخاص النواب الثلاثة المعتقلين معه، وحين اكتشف صاحب القطعة الأرضية التزوير اتصل بالنائب، فطلب منه هذا الأخير مبلغا ماليا بقيمة 14 مليونا، ليفرغ الأرض التي استولى عليها.

الضحية أوهم النائب المستولي على أرضه بقبول طلبه، وحدّد معه موعدا لتسليمه المبلغ المالي المطلوب، ليلجأ إلى رفع شكاية ضدّه، وبتنسيق بين عناصر الدرك الملكي والنيابة العامة، تمَّ تصوير الأوراق المالية التي كان ينتظر النائب الذي كان رفقة زملائه الثلاثة داخل سيارة في محيط أحد المراكز التجارية أن يتسلّمها، وحين سلّمها إياها المشتكي، ألقي عليه القبض.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ الأشخاص المعتقلين يتمّ التحقيق معهم، حاليا، في المركز الجهوي للدرك الملكي بفاس.