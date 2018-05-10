مصالح أمن القنيطرة توقف مروجيْ أقراص مخدرة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أقراص الإكستازي المخدرة.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول، ليلة أمس الأربعاء بساحة بئر إنزران وبحوزته 745 قرص مخدرا من نوع إكستازي معدا للترويج، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى إيقاف شريكه، اليوم الخميس بمنزله بحي السلام، وبحوزته 2940 قرصا مخدرا إضافية من النوع نفسه، ليصل مجموع ما حجز خلال هذه العملية 3685 قرصا مخدرا، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأورد المصدر أن المشتبه فيهما، البالغين من العمر 38 سنة و40 سنة، وضعا رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية المكثفة لتجفيف كافة مصادر جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.