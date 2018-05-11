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كُتّاب وآراء
النيابة تأمر بتعميق البحث مع برلماني سابق
مدّدت النيابة العامة بمدينة مراكش، مدة الحراسة النظرية لنائب برلماني سابق (أ. ص) عن دائرة ابن أحمد من أجل تعميق البحث، بعدما أوقفته عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المدينة الحمراء من أجل إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 300 مليون سنتيم.
وكان الموقوف المذكور قد مثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعدما وضع تحت الحراسة النظرية إثر نقله من الدار البيضاء صوب مراكش، من لدن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، الذي ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، ثبت أن حسابه البنكي لا يتوفر على المبلغ السابق ذكره، بعدما تقدم شخص بشيك إلى المؤسسة البنكية التي يتعامل معها هذا البرلماني؛ وهو ما جعله يتقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، التي أمرت بالبحث عن البرلماني السابق المعني وإيقافه.