24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4706:2613:2917:0820:2321:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين (5.00)

  2. ردود على تصريحات الداودي (5.00)

  3. فوضى الطاكسيات (5.00)

  4. الأمن التركي يعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية (5.00)

  5. تركيا تحد من تدريس اللغة الفرنسية بالجامعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النيابة تأمر بتعميق البحث مع برلماني سابق

النيابة تأمر بتعميق البحث مع برلماني سابق

النيابة تأمر بتعميق البحث مع برلماني سابق
إبراهيم مغراوي
الجمعة 11 ماي 2018 - 11:03

مدّدت النيابة العامة بمدينة مراكش، مدة الحراسة النظرية لنائب برلماني سابق (أ. ص) عن دائرة ابن أحمد من أجل تعميق البحث، بعدما أوقفته عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن المدينة الحمراء من أجل إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 300 مليون سنتيم.

وكان الموقوف المذكور قد مثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعدما وضع تحت الحراسة النظرية إثر نقله من الدار البيضاء صوب مراكش، من لدن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، الذي ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، ثبت أن حسابه البنكي لا يتوفر على المبلغ السابق ذكره، بعدما تقدم شخص بشيك إلى المؤسسة البنكية التي يتعامل معها هذا البرلماني؛ وهو ما جعله يتقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، التي أمرت بالبحث عن البرلماني السابق المعني وإيقافه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.