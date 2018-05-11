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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص متورط في تعنيف شرطي بالناظور

توقيف شخص متورط في تعنيف شرطي بالناظور

توقيف شخص متورط في تعنيف شرطي بالناظور
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 11 ماي 2018 - 00:05

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، مساء اأمس الخميس، من توقيف شخص ينحدر من مدينة إمزورن، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق موظف شرطة.

ودكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أطوار الواقعة تعود إلى قيام المشتبه فيه، بتاريخ 5 ماي 2018، بتعريض موظف أمن برتبة مفتش شرطة لاعتداء بليغ بالسلاح الأبيض، دون سبب ظاهر أو معروف، الأمر الذي تسبب للضحية في جرح على مستوى الوجه، باشرت على إثره المصالح الأمنية مجموعة من التحريات والأبحاث المكثفة التي توجت بتوقيف المشتبه فيه مساء اليوم بمنزل بمدينة بني أنصار.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة مالك المنزل الذي كان يستضيفه، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بإمزورن تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - tornadoguy الجمعة 11 ماي 2018 - 00:21
السؤال المطروح هل مفتش الشرطة هذا ليس لذيه سلاحه الوظيفي لدرء الخطر عنه أمام المجرمين أم أنه غير اقذر على استعماله خوفا من عقاب إدارته حسبنا الله حياة الشرطي رخيصة أمام المجرمين
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2 - عاش الريف الجمعة 11 ماي 2018 - 00:22
لا يمكن ان يكون هذا الاعتداء من دون سبب كلنا نعلم ان الشرطة حكاارة يستقوون على ابناء الشعب ..
اذا كانت العدالة فعلا منصفة فلما لم يتم اعتقال قائد المنطقة رقم 12 بمدينة طنجة و 3 من افراد القوات المساعدة المتهمة بتعذيب شاب في عمر 17 عام داخل سيارة للشرطة مما تسبب له اعاقة وعاهة عقليى وجسدية مستديمة وشلل في كل انحاء الجسم لا لسبب الا لأنه من الفراشة
دولة العار انشري رجاءا
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