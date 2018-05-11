توقيف شخص متورط في تعنيف شرطي بالناظور

هسبريس - و.م .ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، مساء اأمس الخميس، من توقيف شخص ينحدر من مدينة إمزورن، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في حق موظف شرطة.

ودكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أطوار الواقعة تعود إلى قيام المشتبه فيه، بتاريخ 5 ماي 2018، بتعريض موظف أمن برتبة مفتش شرطة لاعتداء بليغ بالسلاح الأبيض، دون سبب ظاهر أو معروف، الأمر الذي تسبب للضحية في جرح على مستوى الوجه، باشرت على إثره المصالح الأمنية مجموعة من التحريات والأبحاث المكثفة التي توجت بتوقيف المشتبه فيه مساء اليوم بمنزل بمدينة بني أنصار.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رفقة مالك المنزل الذي كان يستضيفه، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بإمزورن تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.