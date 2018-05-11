24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين
- ردود على تصريحات الداودي
- فوضى الطاكسيات
- سجن فيسبوك
مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين (5.00)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (311)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (297)
- بلدان عربية وإفريقية تضاعف وارداتها من الحليب المغربي - (130)
- الحكومة تحذر من نشر "أخبار زائفة بسوء نية" - (117)
- الصين تمنح مليارا للبوليساريو .. وخبير: تمويل التداريب والأسلحة - (114)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك ينهي مغامرة "شعيبة" في مجال الممنوعات
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، بعد زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص في الأربعينيات من العمر، بدوار "تن فراج"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، لشبهة الاتجار في مختلف أنواع الممنوعات والفرار من العدالة.
ويُعدّ الموقوف، الملقّب بـ"شعيبة"، أحد أكبر مروجي المخدرات باشتوكة آيت باها، وكان موضوع أزيد من عشر مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما سبق للمصالح الدركية ببيوكرى أن حجزت، مرّات عديدة، كميات من مخدر الشيرا والقنب الهندي داخل منزله، وظل البحث جار من أجل توقيفه منذ سنة 2015.
وجرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليه والتحقيق معه حول المنسوب إليه، قبل أن يتم عرضه على أنظار العدالة.