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الرئيسية | حوادث | الدرك ينهي مغامرة "شعيبة" في مجال الممنوعات

الدرك ينهي مغامرة "شعيبة" في مجال الممنوعات

الدرك ينهي مغامرة "شعيبة" في مجال الممنوعات
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 11 ماي 2018 - 10:35

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى، بعد زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص في الأربعينيات من العمر، بدوار "تن فراج"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، لشبهة الاتجار في مختلف أنواع الممنوعات والفرار من العدالة.

ويُعدّ الموقوف، الملقّب بـ"شعيبة"، أحد أكبر مروجي المخدرات باشتوكة آيت باها، وكان موضوع أزيد من عشر مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما سبق للمصالح الدركية ببيوكرى أن حجزت، مرّات عديدة، كميات من مخدر الشيرا والقنب الهندي داخل منزله، وظل البحث جار من أجل توقيفه منذ سنة 2015.

وجرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليه والتحقيق معه حول المنسوب إليه، قبل أن يتم عرضه على أنظار العدالة.

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