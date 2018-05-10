وجبة فاسدة ترسل تلاميذ إلى المستعجلات بالصويرة

هسبريس من مراكش

عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، عشية الخميس، حالة استنفار في أوساط مختلف الأطر الطبية، بعد استقباله لحوالي خمسة تلاميذ، يتابعون دراستهم بإعدادية بجماعة بيزضاض ضواحي الصويرة، أصيبوا بحالة تسمم جماعي بعد ظهور مجموعة من الأعراض تختلف بين آلام في البطن وحالات تقيؤ.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحايا تناولوا وجبة غذائية مشتركة بالقسم الداخلي للمؤسسة التعليمية السالف ذكرها، تم أخد عينة منها لإجراء تحاليل عليها والتأكد من سلامتها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حالات التسمم المذكورة، موضحة أن الضحايا قدمت لهم الإسعافات الضرورية ووصفات الأدوية، وتم وضعهم تحت المراقبة الطبية لتتبع حالتهم الصحية.