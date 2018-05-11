توقيف خمسيني بتهمة ترويج المخدرات بقلعة مكونة

هسبريس من تنغير

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير، من توقيف شخص مبحوث عنه للاتجار بالمخدرات، أحد أهم مزودي المنطقة بمخدر الشيرا، وبحوزته حوالي أربعة كيلوغرامات من هذا المخدر، كانت مخبأة على متن سيارته الخاصة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الموقوف، البالغ من العمر حوالي خمسين سنة، الذي تم رصد خطواته من طرف مصالح الدرك الملكي منذ مدة، تم توقيفه بمدينة قلعة مكونة، وجرى اقتياده إلى المركز الترابي للدرك الملكي لتعميق البحث معه، فيما تم إيداع سيارته بالمحجز البلدي.

الخمسيني الموقوف تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي وتعميق البحث معه للوصول إلى باقي زملائه وزبنائه، في انتظار تقديمه غدا أمام النيابة العامة المختصة من أجل ما نسبه إليه.