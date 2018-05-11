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الرئيسية | حوادث | محكمة مراكش توزع 20 سنة سجنا على مغتصبي "تلميذة بوشان"

محكمة مراكش توزع 20 سنة سجنا على مغتصبي "تلميذة بوشان"

محكمة مراكش توزع 20 سنة سجنا على مغتصبي "تلميذة بوشان"
إبراهيم مغراوي من مراكش*
الجمعة 11 ماي 2018 - 00:20

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، المتهم الرئيسي في قضية شريط بوشان، المتعلق باغتصاب قاصر وتصويرها بالشارع العام، بـ10 سنوات سجنا نافذا، و08 سنوات لمصور الشريط، وسنتين للمتهم الثالث.

ويتابع في هذه القضية ثلاثة شبان؛ أولهم المتهم الرئيسي البالغ من العمر 21 سنة، الذي توبع بتهم ثقيلة تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير"، والمتهم الثاني، وهو نجل أحد المستشارين بالجماعة القروية أيت الطالب بإقليم الرحامنة، يبلغ من العمر 20 سنة، تمت متابعته من أجل توثيق محاولة الاغتصاب باتفاق مع المتهم الرئيسي عبر "فيديو" شكل أداة للابتزاز والتشهير.

أما المتهم الثالث، فهو حلاق بمنطقة بوشان يبلغ من العمر 23 سنة، تابعته النيابة العامة من أجل عدم التبليغ الفوري عن محاولة ارتكاب جناية، بعدما توصل عبر هاتفه النقال بالشريط الذي يبين عملية الاعتداء على التلميذة القاصر "خولة"، بعد تجريدها من ملابسها ومحاولة اغتصابها.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي اعترف بالمنسوب إليه في قضية الاعتداء على التلميذة وتجريدها من ملابسها، خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة، مؤكدا أنه اتفق مع صديقه على توثيق الاعتداء الجنسي للضغط على الضحية والاحتفاظ بالشريط لابتزازها، وتهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إذا رفضت الخضوع لنزواته الجنسية.

يذكر أن هذه القضية طفت على السطح بعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يجرد التلميذة القاصر خولة من سروالها، ويحاول الاعتداء عليها جنسيا، قبل أن تتدخل الإدارة العامة للأمن الوطني وتفتح تحقيقا في الموضوع أسفر عن تحديد موقع الجريمة، لينخرط المركز القضائي لمدنية ابن جرير، ومركز الدرك الملكي بمنطقة بوشان، في عملية البحث التي انتهت بتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Driss الجمعة 11 ماي 2018 - 00:43
لازم تعديل القتنون الجنائي من أجل تشديد العقوبة على المغتصبين... في أوروبا أقل مدة حبسية يحصل عليها المغتصب 15 سنة...
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13
2 - عدنان الجمعة 11 ماي 2018 - 00:47
الحمد لله هذا حكم عادل و الحمد لله مرة اخرى لانه ليس دانييل او خوسيه او جاك هادو معفيين من العقوبات ديال الاغتصاب و اخيرا نتمنى لهاته الفتاة الصحة و العافية و الراحة النفسية
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14
3 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 00:48
احكام جد محففة المطلوب الاعدام
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4
4 - حنان الجمعة 11 ماي 2018 - 00:48
بل يستحقون عقوبة أكبر من ذالك,حتى لا يتجرأ آخرون.
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14
5 - الجريمة والعقاب الجمعة 11 ماي 2018 - 00:50
ايوا فيناهو الاخصاء لي قلتو...الحبس مابقاش تايردع...المجرم تايدوز نصف المدة ولا قل فالراحة او تايخرج بعفو..او الماكلة على حسابنا حنا دافعي الضرائب..
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13
6 - كبوووور الجمعة 11 ماي 2018 - 00:51
وقليلة فحقو نظرا لخطورة الفعل المرتكب من طرفه
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8
7 - khdija الجمعة 11 ماي 2018 - 00:52
ان هؤلاء المجرمين يستحقون هدا الحكم ونتمنى ان يكونوا عبرة للاخرين
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9
8 - سعيد الحسني من الجديدة الجمعة 11 ماي 2018 - 00:54
السلام عليكم...اصبحنا نخاف على بناتنا من هذه الوحوش..قليلة فيهم هذه الاحكام...لا تأخذكم بهم الشفقة..
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2
9 - محمد نبيل الجمعة 11 ماي 2018 - 00:55
اثلج صدري هادا الخبر
اتمنى ان لا يكون هناك استأناف او تحايل على القضاء
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2
10 - KAMAL الجمعة 11 ماي 2018 - 00:56
وفي الحقيقة هذاك لي تيبان دابا في الصورة كيستحق 15 سنة ديال الحبس ولي كان تيصور كيستحق عشرة سنين ديال الحبس ولكن ثم ولكن نتمنى ان لا يستفيدون هؤلاء المجرمون من العفو الملكي .
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3
11 - fatima الجمعة 11 ماي 2018 - 00:57
عاد راها قليلة فحقو باش يتعلم .الزعامة والترابي الخاويين فين كيوصلو . أوكايشوف الكاميرا بوجهو حمر . ما شاء الله
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4
12 - عابر سبيل الجمعة 11 ماي 2018 - 00:58
اولا الله اكبر حكم عادل لكن ضحية التهميش والفقر نسال الله السلامه للجميع والعافيه رمضان مبارك كريم #مقاطعون
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1
13 - سعيد الراجي الجمعة 11 ماي 2018 - 00:58
ايه اولدي ضيعتي شبابك الا كانت العقوبة مع التنفيد مغتخرج تال تكون عندك 31 سنة ، شبابك كامل دوزو فلحبس، شوف غي حياة فالمغرب مقهورة وننا حر خلي عليك فلحبس، هذي عبرة لاي واحد بغا اتعدا على شي واحد اخر
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1
14 - غير كافية الجمعة 11 ماي 2018 - 00:58
أعتقد أن مثل هذا الشخص الذي أهان المغاربة من طنجة الى الكويرة يستحق أكثر من 10 سنوات سجنا، علما أن الجمعيات الحقوقية الإباحية، المدعوم من الخارج، سوف يعلنون بأن ذلك الحكم قسيا جدا، وأن ماقام به ذلك الشاب شيء طبيعي، يدخل في الحرية الفردية والجنسية، والمثلية وغيرها.
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0
15 - Hhhh الجمعة 11 ماي 2018 - 00:58
متي سنري المفسدين الناهبين لتروة الشعب في السجن اللدين تدركو شبابنا في الفقر والجهل ولأمية ليصبحو في التخلف والجريمة
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3
16 - لحسن الجمعة 11 ماي 2018 - 00:59
حكم غير كافي لأن الجريمة فيها سبق الإسرار والترصد إسبانيا خرجت اليوم في مظاهرة لصدور حكم مخفف على خمسة مغتصبين
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2
17 - المتفائل الجمعة 11 ماي 2018 - 01:02
اظن انه لولا تصوير الجريمة ونشرها لما اهتدى الامن الى مكان ومرتكبي الجريمة و لبقيت القضية طي الكتمان ولتمادى الجاني في اعادة فعلته على فتيات اخريات..خصوصا وان التلميذة الضحية لم تخبر احدا بم حدث لها.
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0
18 - غير معروف الجمعة 11 ماي 2018 - 01:08
دروك نتا لي غتولي ترغب " واش ما عندكش خوك " وقليلة فحقك والله .
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0
19 - ماجد واويزغت الجمعة 11 ماي 2018 - 01:08
يحيا العدل و يجب أن تطبق عقوبة إلاخصاء الكيميائي كذلك
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0
20 - Seddam الجمعة 11 ماي 2018 - 01:12
ليكونا عبرة للآخرين الذين يعلنون بشرف بنات الناس ،توزيع عشرين سنة ربما لن يكون كافيا لأنه من الممكن أن يغادرا السجن و يجدا الفتاة لا زالت تعاني من مخلفات الجريمة و لم تتزوج و لم تنجب أولادا كصديقاتها، و مجتمعنا لا يرحم فقط تسببها في سجن مجرمين سيخلق لها مشكلا ،كام الله في عونها و عون عائلتها.
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