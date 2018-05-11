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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف وفاة سائح وسط الشارع بمراكش

الغموض يلف وفاة سائح وسط الشارع بمراكش

الغموض يلف وفاة سائح وسط الشارع بمراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 11 ماي 2018 - 07:24

باشرت فرقة من الشرطة العلمية والقضائية التابعة لولاية أمن مراكش، منذ ليلة الخميس، تحقيقاتها الأولية وتحرياتها، تحت إشراف النيابة العامة، في شأن الوفاة الغامضة لسائح أجنبي بالشارع العام بحي باب الخميس بالمدينة العتيقة لمراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، البالغ من العمر حوالي 51 سنة، كان رفقة زوجته وصهره متوجهين الى إحدى المؤسسات السياحية مشيا على الأقدام، قبل أن يسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ليجري إخبار المصالح الأمنية التي شرعت في القيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وأضافت المصادر نفسها أن جثة الضحية تم نقلها إلى قسم الطب الشرعي من أجل تشريحها، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، في الوقت الذي تواصل فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها لجمع المعطيات والقرائن التي ستساعد المحققين في معرفة ظروف وملابسات وفاة الهالك، بعد الاستماع إلى زوجته لمعرفة ما إذا كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن.

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