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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في محاولة سرقة وكالة تحويل أموال

توقيف متورط في محاولة سرقة وكالة تحويل أموال

توقيف متورط في محاولة سرقة وكالة تحويل أموال
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 16:00

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة شخصا للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن عاينت، بتاريخ 4 ماي الجاري، محاولة المشتبه فيه ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بعد تعريض المستخدمين للتهديد، قبل أن تمكن التحريات الميدانية، مدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، من تحديد هويته وتوقيفه بمدينة العرائش؛ فضلا عن حجز مجسم سلاح ناري بلاستيكي استعمل في هذه العملية الإجرامية، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم وضع المشتبه فيه، البالغ من العمر 37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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