انتشال جثة قاصر من بحيرة "لمزامزة" بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

انتشلت عناصر الوقاية المدنية التابعة للثكنة الإقليمية بسطات، اليوم الجمعة، جثة قاصر قضى نحبه غرقا ببحيرة المزامزة، في المدخل الشمالي لمدينة سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن القاصر" ي، ص"، المنحدر من نواحي مدينة سطات والبالغ من العمر 14 سنة، عثر عليه زوال اليوم جثة هامدة بالبحيرة الاصطناعية المزامزة في سطات.

ورجّحت المصادر أن يكون الهالك قد قصد البحيرة من أجل السباحة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي عرفتها مدينة سطات اليوم.

الحادث، وفق المصادر ذاتها، استدعى انتقال ممثل عن السلطات المحلية وعناصر من الأمن الوطني بالدائرة الرابعة وأفراد من الوقاية المدنية، حيث عملوا على انتشال جثة الغريق.

وجرى نقل جثة الهالك عبر سيارة إسعاف، ووضعها بقسم الأموات بمستشفى المدينة، بناء على أمر من النيابة العامّة المختصّة، من أجل التشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية، لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.