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الرئيسية | حوادث | التحقيق مع أمني بمراكش لتورطه في قضية ارتشاء

التحقيق مع أمني بمراكش لتورطه في قضية ارتشاء

التحقيق مع أمني بمراكش لتورطه في قضية ارتشاء
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 11 ماي 2018 - 23:10

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه كان تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع "Fast Truck" وذلك عند استعدادهما للقيام بإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مع الإشارة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan الجمعة 11 ماي 2018 - 23:35
ليس الوحيد الذي يطلب الرشوة في المطارات أو على الطرقات و ربما عند تعبئة المحاضر سواءا تعلق الامر بالشرطة او الدرك. يجب على وزارة الداخلية تخليق الحياة العامة فعلا و حقيقة. ثم لابد للحكومة ان تعي ان الفساد يضعف الاقتصاد الوطني و يبعد السياح و المستثمرين تماما كما تبعدهم قلة الامن في شوارعنا و أزقتنا. ديروني أنا وزير الداخلية لمدة 3 أشهر و عطيوني الامكانيات باش نخدم و ما تخلصونيش انا. و نواعدكم نقضي على الرشوة و على التشرميل بنسبة تصل ل90 في المائة بشرط تدعمني وزارة العدل. الشهر الاول ديال التدريب على الايقاع بالمتورطين و الشهر الثاني تبدا الخدمة و الشهر الثالث كولشي يتحاكم واجي تفرج على النتيجة.
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2 - جداوي الجمعة 11 ماي 2018 - 23:58
عاده اقرا مواضيع هسبريس واطنش - بس هذه - اسمح ليا - معذور الرجل باخذ المال ولو هو مااخذه غيره حياخذه - طوال مده زياراتي للمغرب لمده 25 سنه لاتمر مره بدون ان يلح ويصر رجال المطار من البوابه للبوابه تتكرر الجمله - ماكاينش شي حاجه خويا - من بدايه الخروج من باب الطائره -حتى العوده -كلامي هذه ليس افتراء او كذب انما واقع ملموس وموجود واتحدى ان يكذب . الخلاصه هذا الخبر كبش الفداء . وسامحونا
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3 - tornadoguy السبت 12 ماي 2018 - 00:15
تهلاو في هذ الموضفين واش اعيباد الله بنادم عايش في مدينة كبيرة كالدار البيضاء الدار لكريدي ديال الدار الماء الضو المدرسة ومصاريف لولاد وكاين الله يحسن لعوان عندو الطوموبيل لي ولات من الضروريات وزيد السطريس ديال الخدمة وعاطيه جدريال كيفاش ماتقولو ماتشدش الرشوة واش بغيتو ينادم يطيرلو الفرخ ولا جميلنا تبينو مضاوتكم في صغر الموضفين اللي تي ضربو تمارا ووقتهم كلو خدمة معانهدهمش تا لعطل مزيانين بحال عباد الله
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