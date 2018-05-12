التحقيق مع أمني بمراكش لتورطه في قضية ارتشاء

هسبريس - و.م .ع

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الجمعة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطي المشتبه فيه كان تم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبالغ مالية عن طريق الرشوة من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع "Fast Truck" وذلك عند استعدادهما للقيام بإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مع الإشارة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.