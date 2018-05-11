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كُتّاب وآراء
قتلى ومصابون في تسرّب غازي بمدينة العرائش
توفّي ثلاثة أشخاص اختناقا، عشية اليوم، بالحي السكني شعبان بمدينة العرائش، نتيجة تسرّب الغاز من مسخن مياه الاستحمام، فيما تمكّنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ ثلاثة آخرين أصيبوا هم أيضا بالاختناق في الواقعة ذاتها.
وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر من الوقاية المدنية والأمن الوطني انتقلت إلى مكان الحادث، إثر تلقيها الخبر، غير أن الإسعافات المقدّمة للضحايا تكلّلت بإنقاذ ثلاثة أشخاص فقط، فيما توفّي ثلاثة آخرون، ضمنهم فتاتان.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين أُدخلوا المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ولذويهم بالصبر في هذه الأيام المباركة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.