قتلى ومصابون في تسرّب غازي بمدينة العرائش

هسبريس من العرائش

توفّي ثلاثة أشخاص اختناقا، عشية اليوم، بالحي السكني شعبان بمدينة العرائش، نتيجة تسرّب الغاز من مسخن مياه الاستحمام، فيما تمكّنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ ثلاثة آخرين أصيبوا هم أيضا بالاختناق في الواقعة ذاتها.

وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر من الوقاية المدنية والأمن الوطني انتقلت إلى مكان الحادث، إثر تلقيها الخبر، غير أن الإسعافات المقدّمة للضحايا تكلّلت بإنقاذ ثلاثة أشخاص فقط، فيما توفّي ثلاثة آخرون، ضمنهم فتاتان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين أُدخلوا المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.