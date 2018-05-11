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الرئيسية | حوادث | قتلى ومصابون في تسرّب غازي بمدينة العرائش

قتلى ومصابون في تسرّب غازي بمدينة العرائش

قتلى ومصابون في تسرّب غازي بمدينة العرائش
هسبريس من العرائش
الجمعة 11 ماي 2018 - 22:00

توفّي ثلاثة أشخاص اختناقا، عشية اليوم، بالحي السكني شعبان بمدينة العرائش، نتيجة تسرّب الغاز من مسخن مياه الاستحمام، فيما تمكّنت عناصر الوقاية المدنية من إنقاذ ثلاثة آخرين أصيبوا هم أيضا بالاختناق في الواقعة ذاتها.

وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر من الوقاية المدنية والأمن الوطني انتقلت إلى مكان الحادث، إثر تلقيها الخبر، غير أن الإسعافات المقدّمة للضحايا تكلّلت بإنقاذ ثلاثة أشخاص فقط، فيما توفّي ثلاثة آخرون، ضمنهم فتاتان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين أُدخلوا المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ayoub الجمعة 11 ماي 2018 - 22:17
اخواني ما كاين لا تسرب غاز لا هم يحزنون.المشكل هو تركيب السخان داخل المنزل.السخان يجب أن يوضع خارج المنزل.في الشرفة أو النافذة.لأن ادا وضعته داخل المنزل وغلقت النوافد النار لا يمكن أن تشتعل بدون اوكسجين . وبالتالي حرق كل الأوكسجين الموجود داخل المنزل والنوافد التي تزودنا بالأوكسجين مغلقة وبالتالي الإنسان يطرح تاني أوكسيد الكربون ويستتنشق تاني أوكسيد الكربون لعدم وجود اوكسجين في البيت
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34
2 - Seebach الجمعة 11 ماي 2018 - 22:30
مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.....ما يجب فيه فتح التحقيق هو كيف دخلات هاد السخانات للبلاد و من يسوقها للشعب...أو زعما حنا لمداويخ ماشي مشكل نموتو لمهم نتنقصو عليكم من لبلاد .
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6
3 - tazlagout الجمعة 11 ماي 2018 - 22:30
انا لله وان اليه راجعون. الله يرحم الموتى ويصبر عائلتهم واشافي الباقيين . لاحول ولا قوة الا بالله
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15
4 - حسن الجمعة 11 ماي 2018 - 22:43
لا حول ولا قوة إلا بالله
ندعو لهم بالمغفرة والرحمة ولذويهم بالصبر في هذه الأيام المباركة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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6
5 - ingénieur الجمعة 11 ماي 2018 - 22:48
التعليق رقم 1 عندو الصح، أنا والزوجة ديالي وقع لينا نفس المشكل، و الحمد لله طرت بيها للمستشفى و نجات.. المشكل أن النوافذ يجب أن تبقى مفتوووووحة قبل وأثناء وبعد إستخدام الشوفو
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