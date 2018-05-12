توقيف متورط في الضرب والجرح بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير، صباح اليوم بحي النهضة بالمدينة ذاتها، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين.

وكان الموقوف "و.م" تورط في ضرب وجرح في حق تلميذ يرقد حاليا في مستشفى محمد الخامس بطنجة.

وتم وضع المعني، البالغ من العمر 19 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول ظروف وملابسات القضية وتقديمه إلى العدالة.