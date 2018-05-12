قاصر ينهي حياته شنقا بـ"ونانة" نواحي وزان

هسبريس من وزان

أقدم قاصر، اليوم السبت، على وضع نهاية لحياته شنقا بواسطة حبل وصله إلى عمود وسط فناء منزل أسرته، وذلك بدوار "خندق مليلح" بالفلاقين العليا الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة ونانة بإقليم وزان.

وفور إخطارها، هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية لمجاعرة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في حيثياته؛ فيما تم توجيه الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة.