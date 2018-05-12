24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2613:2917:0820:2321:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الجامعات المغربية تحتل مراتب مُتدنية في تصنيف للدول النامية (5.00)

  2. حارسة مرمى منتخب السويد تعتنق الإسلام وتستعد لصوم رمضان (5.00)

  3. انتشال جثة قاصر من بحيرة "لمزامزة" بسطات (5.00)

  4. صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)

  5. المغارية وخوض الإضرابات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قاصر ينهي حياته شنقا بـ"ونانة" نواحي وزان

قاصر ينهي حياته شنقا بـ"ونانة" نواحي وزان

قاصر ينهي حياته شنقا بـ"ونانة" نواحي وزان
هسبريس من وزان
السبت 12 ماي 2018 - 17:19

أقدم قاصر، اليوم السبت، على وضع نهاية لحياته شنقا بواسطة حبل وصله إلى عمود وسط فناء منزل أسرته، وذلك بدوار "خندق مليلح" بالفلاقين العليا الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة ونانة بإقليم وزان.

وفور إخطارها، هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية لمجاعرة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في حيثياته؛ فيما تم توجيه الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.