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كُتّاب وآراء
مواطنون يوقفون "نشّال حقائب" في مراكش
أوقف مواطنون بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، السبت، لصا حاول سرقة ثلاث نساء رفقة شريك له في العملية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن لصين سلبا النسوة الثلاث حقائبهن اليدوية، ثم لاذا بالفرار على متن دراجة نارية.
وأضافت المصادر نفسها أن ثلة ممن عاينوا عملية السرقة طاردوا اللصين بشارع أكدال، وتمكنوا من توقيف أحدهما بالقرب من باب احمر، فيما فر الثاني إلى وجهة غير معلومة.
وفو تلقي الدائرة الأمنية السادسة إخبارية في الموضوع، انتقلت عناصرها إلى مكان توقيف اللص المذكور، وحجزت الدراجة النارية، وبأمر من النيابة العامة اقتادت الموقوف إلى الدائرة الأمنية وفتح له محضرا قانونيا، ووضعته رهن الحراسة النظرية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية في حقه.