24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العرب وتضخم الأنا...
- إنجاز بعد فاجعة الغرق
- مديرية سيدي سليمان تحتفي بميلاد ولي العهد
- "قادمون وقادرون" تناقش أوضاع نساء صفرو
- زياش يحظى باهتمام أندية الدوري الإنجليزي
الجامعات المغربية تحتل مراتب مُتدنية في تصنيف للدول النامية (5.00)
صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)
كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)
- التهديد بمتابعة "المقاطعين" يجلب انتقادات لاذعة إلى الحكومة - (131)
- مشتكية: بوعشرين وحش مريض نفسيا .. والجنس مقابل العمل - (64)
- برلمانيون يطالبون بمراقبة المحروقات ومحاربة ممارسات مشبوهة - (59)
- محطات وقود: المقاطعة لم تؤثر على منافسة شركات المحروقات - (56)
- رصيف الصحافة: رئيس موريتانيا يستقبل مبعوثا خاصا من البوليساريو - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة رضيع بين الأزبال في مراكش
فتحت عناصر أمن من الدائرة الأولى بمراكش، اليوم السبت، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحقيقا أوليا بخصوص جثة رضيع وجدها شخص وهو بصدد البحث في صناديق القمامة بحي أسيف بمقاطعة جيليز.
وفور إخبار السلطة المحلية للدائرة المذكورة انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان تواجد الجثة، لجمع المعلومات التي يمكن أن تفيد في معرفة الأسباب الكامنة وراء وضعها في صندوق للقمامة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة أشرفت على نقل جثة الرضيع حديث الولادة إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح الطبي، وأضافت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت بمقر ولاية الأمن للشخص الذي عثر عليها.