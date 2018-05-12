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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيع بين الأزبال في مراكش

العثور على جثة رضيع بين الأزبال في مراكش

العثور على جثة رضيع بين الأزبال في مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
السبت 12 ماي 2018 - 17:40

فتحت عناصر أمن من الدائرة الأولى بمراكش، اليوم السبت، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحقيقا أوليا بخصوص جثة رضيع وجدها شخص وهو بصدد البحث في صناديق القمامة بحي أسيف بمقاطعة جيليز.

وفور إخبار السلطة المحلية للدائرة المذكورة انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان تواجد الجثة، لجمع المعلومات التي يمكن أن تفيد في معرفة الأسباب الكامنة وراء وضعها في صندوق للقمامة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة أشرفت على نقل جثة الرضيع حديث الولادة إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح الطبي، وأضافت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت بمقر ولاية الأمن للشخص الذي عثر عليها.

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